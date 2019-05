Rayman è nascosto in uno stage di Super Smash Bros Ultimate?

Alcuni giocatori si dicono convinti che Rayman sia presente con un cameo in Super Smash Bros Ultimate per Nintendo Switch e per dimostrarlo è stato pubblicato anche un video...

Sembra che la celebre mascotte della casa francese sia stata avvistata all'interno dello stage Battlefield, ben nascosto dentro un blocco di ghiaccio. In realtà si tratta solamente di una teoria elaborata dai fan, molto più realisticamente è una semplice illusione ottica...

Non è escluso che Rayman (così come altri personaggi, magari Dante di Devil May Cry) possa in futuro fare una comparsa in Super Smash Bros Ultimate, considerati gli ottimi rapporti che intercorrono tra Nintendo e Ubisoft, tuttavia al momento non è stato annunciato nulla in merito.

Il primo personaggio extra di SSB Ultimate è Joker di Persona 5, ora disponibile tramite DLC, il Fighter Pass prevede altri quattro contenuti scaricabili i cui soggetti sono ancora ignoti.