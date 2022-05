Che fine ha fatto Rayman, lo rivedremo in futuro?

Dal debutto avvenuto su Atari Jaguar, PlayStation 1 e SEGA Saturn nel 1995, l’eroe senza arti Rayman ha fatto la sua comparsa in un totale di quarantacinque videogiochi differenti, sopravvivendo egregiamente all’avvento del 3D e dando vita a una folta schiera di propri appassionati. Ma che fine ha fatto, al momento, questo famoso personaggio?

L'ultima volta che abbiamo vestito i panni del coraggioso ortaggio fu grazie all’arrivo del platform Rayman Mini, un gioco distribuito a metà settembre 2019 per dispositivi iOS e macOS tramite il servizio Apple Arcade. Per quanto riguarda la sua ultima apparizione al di fuori del mercato mobile, invece, è il caso di risalire al più lontano 2013, anno in cui venne pubblicato l’ottimo Rayman Legends. Oggi però, considerando l’interesse dimostrato da Ubisoft nei confronti dell’IP e visto l’addio al mondo dello sviluppo del suo creatore Michel Ancel (al quale, fra le altre cose, dobbiamo anche Beyond Good and Evil), le speranze in un ritorno di Rayman rischiano di non essere ben riposte.

