Rayman sta per tornare ma forse resterete delusi da questo annuncio

Ubisoft ha annunciato il ritorno di Rayman, anche se non proprio nella forma che ci saremmo aspettati: un nuovo videogioco free to play per piattaforme mobile? Una collaborazione con Fortnite? Niente di tutto questo.

A sorpresa il publisher francese annuncia Rayman The Board Game, ovvero il gioco da tavolo di Rayman, in arrivo nel terzo trimestre dell'anno, ovvero durante l'estate. Al momento non ci sono troppi dettagli e il sito di Rayman The Board Game è piuttosto spoglio, presentando però l'immagine della confezione e delle miniatura di Rayman e Globox. Il gioco è disegnato da Maxime Tardif (celebre per il gioco da tavolo Earth) e Flyos, pensato per 2-5 giocatori da 7 a 77 anni. Sconosciuti i dettagli sul prezzo, così come l'eventuale data di apertura dei preordini.

La serie Rayman è ferma da qualche anno, dopo il tiepido successo di Rayman Legends (uscito nel 2013) Ubisoft ha relegato Rayman a protagonista di giochi mobile come Rayman Adventures e Rayman Mini. Da tempo si parla di un possibile ritorno di Rayman con un nuovo videogioco per console ma Rayman 4 sembra essere stato cancellato e per il momento non ci sono indizi concreti che farebbero pensare ad un ritorno in grande stile di questo personaggio tanto amato dai videogiocatori.

