Rayquaza debutta nei raid di Pokemon GO, anche in versione Shiny!

Niantic Labs ha annunciato che Rayquaza farà presto il suo debutto nei raid di Pokemon GO! Quando? Dal 31 luglio al 2 settembre, come parte di uno speciale evento estivo di lunga durata che vi permetterà di catturare Rayquaza anche in versione Shiny Cromatica.

"Si dice che Rayquaza abbia vissuto per centinaia di milioni di anni nello strato di ozono, scendendo solo per mettere fine allo scontro tra Kyogre e Groudon. Visto che Kyogre e Groudon sono stati entrambi attivi di recente, non sorprende che questo Pokémon, normalmente solitario, sia riapparso al loro posto! Con il massimo della fortuna, potreste incontrare un Rayquaza cromatico. Questo Pokémon Leggenda di tipo Drago e Volante è debole agli attacchi di tipo Ghiaccio, Roccia, Drago e Folletto. Infatti, Rayquaza ha una quadrupla debolezza agli attacchi di tipo Ghiaccio, quindi assicuratevi di avere i Pokémon con quegli attacchi pronti quando andrete in battaglia!"

Una bella occasione per aggiungere al proprio Pokedex uno dei Pokemon più amati e popolari di sempre. Ricordiamo che il 28 luglio ha preso il via anche l'evento Team Rocket di Pokemon GO, inoltre il 3 agosto si terrà il Community Day di Ralts, un'estate ricchissima di eventi e novità per tutti gli allenatori di Pokemon GO, a testimonianza dell'impegno di Niantic Labs per tenere sempre attiva la community.