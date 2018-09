Razer presenta le cuffie wireless Nari Ultimate con tecnologia aptica avanzata Hypersense

Razer, leader globale nel lifestyle gaming, annuncia Razer Nari Ultimate le cuffie gaming wireless con tecnologia aptica avanzata Razer HyperSense, che aggiunge una dimensione tattile a giochi, film e musica.

Razer HyperSense è stata sviluppata in collaborazione con Lofelt, azienda tedesca specializzata nella creazione di tecnologie aptiche per esperienze immersive, naturali e reali.

“Lofelt si impegna a elevare gli standard nel feedback aptico, in modo da abbinarlo all’audio e ai video di alta qualità a cui siamo abituati nei dispositivi di oggi”, afferma Daniel Büttner, CEO di Lofelt. “Collaborare con Razer rappresenta per noi un'incredibile opportunità di dimostrare il valore della tecnologia all'avanguardia che abbiamo sviluppato. Sono entusiasta del fatto che siamo in prima fila nel realizzare il vero potenziale dell'aptica avanzata e non vedo l'ora che i giocatori portino il proprio gameplay a un livello superiore con le Razer Nari Ultimate che integrano la tecnologia di Lofelt”.

Razer HyperSense utilizza driver aptici che generano un feedback multidimensionale, potenziando l’audio posizionale con funzionalità stereo. La tecnologia opera perfettamente su tutti i formati di giochi, musica e filmati senza integrazioni specifiche convertendo in tempo reale i segnali audio in feedback

Le Nari Ultimate sono state progettate per offrire il massimo comfort grazie a una struttura autoregolante, padiglioni auricolari girevoli in grado di adattarsi a tutte le teste e cuscinetti dotati di gel di raffreddamento, che consentono ai gamer di giocare per sessioni più lunghe rispetto ai tradizionali cuscinetti in memory foam. Completano il tutto due scanalature studiate per contenere senza problemi le stanghette degli occhiali.

Le Razer Nari Ultimate integrano inoltre il THX Spatial Audio introdotto con le Kraken Tournament Edition. Questa feature crea profondità e immersione realistiche, simulando il suono a 360° con precisione millimetrica per una maggiore percezione delle fasi di gioco. Le cuffie hanno un bilanciamento gioco/chat, operano anche in modalità wireless per una maggiore compatibilità con PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e dispositivi mobile.

“Razer crea costantemente prodotti che integrano tecnologia innovativa per offrire ai gamer la migliore esperienza di gioco possibile”, dichiara Min-Liang Tan, CEO e co-fondatore di Razer. “Con Nari Ultimate, consentiamo loro di provare un modo del tutto nuovo di godersi i propri giochi preferiti sfruttando Razer HyperSense”.

Le Razer Nari sono disponibili in tre versioni: Razer Nari Ultimate, Nari e Nari Essential. Le Razer Nari Ultimate, appena descritte, offrono l’audio gaming definitivo al prezzo di 199,99 euro. Le Razer Nari, prive di Razer HyperSense, ma uguali alla versione Ultimate per quel che riguarda comfort, tecnologia del suono e altre funzionalità, sono disponibili a 149 euro. Le Razer Nari Essential sono, invece, cuffie gaming wireless dotate di THX Spatial Audio che assicurano comfort – grazie a una struttura autoregolante e cuscinetti auricolari con gel di raffreddamento – e prestazioni prive di lag a 99,99 euro.

Disponibilità

Nari: disponibile su RazerStore, a seguire nei migliori negozi di elettronica

Nari Ultimate & Nari Essential: Q4 2018