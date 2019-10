Razer annuncia Raion, controller per PS4 e PC che strizza l'occhio agli arcade stick

Nel corso del pomeriggio di oggi è stata annunciata una periferica nuova di zecca da parte di Razer chiamata Raion e pensata appositamente per gli amanti dei picchiaduro a incontri.

Il controller in questione, compatibile sia con PS4 che con PC, riprende l'estetica vista nell'ultimo modello del Raiju, il "pad élite" per i possessori di PlayStation 4 e ne stravolge la configurazione dei tasti per renderlo quasi simile ad un arcade stick. Troviamo infatti ben 6 grossi tasti sulla parte frontale destra al posto dei soliti 4 e nessuno stick analogico ma solo una comoda croce digitale. Esattamente come il Raiju, la particolarità di questa periferica consiste nello switch meccanico dei tasti frontali e dello switch ibrido "mecha-tactile" per la croce digitale. Completamente assente è invece la possibilità di giocare in modalità wireless, così da avere il minor tempo di risposta possibile, fondamentale per qualsiasi picchiaduro.

Il Razer Raiju è già disponibile in Europa ed è possibile farlo proprio al prezzo di circa 110 euro sul sito ufficiale, mentre nel corso delle prossime settimane verrà messo in vendita anche presso altri rivenditori autorizzati.

A proposito di controller, avete già dato un'occhiata al controller modulare Thrustmaster eSwap per PlayStation 4?