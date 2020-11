Razer annuncia il Wolverine V2, primo controller pro per Xbox Series X|S

Oggi Razer ha reso ufficialmente disponibile il suo primo prodotto pensato appositamente per i possessori della nuova Xbox Series X|S, ovvero il controller Wolverine V2.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta della nuova versione del controller premium targato Razer per le console Microsoft (l'equivalente del Raiju per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro) che offre una serie di migliorie rispetto al suo predecessore. Oltre al supporto per il nuovo tasto Share di Xbox Series X|S, il Wolverine V2 include anche una croce digitale e i quattro pulsanti azione (A,B,X,Y) di tipo mecha-tattile, progettati per resistere a circa tre milioni di pressioni. Anche l'ergonomia è migliorata e dovrebbe ora offrire una presa migliore grazie all'inclinazione delle due impugnature laterali. Nel caso in cui foste interessati all'acquisto della periferica, che può essere utilizzata solo tramite filo ed esclusivamente su PC e Xbox, sappiate che è già possibile acquistarne una al prezzo consigliato di 119,99 euro.

Vi ricordiamo che questo dovrebbe essere solo uno dei tanti accessori realizzati dall'azienda per il colosso di Redmond, dal momento che in futuro dovrebbero anche arrivare periferiche Razer a tema Halo Infinite per PC e Xbox Series X|S.