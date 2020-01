Razer al CES 2020: svelato Kishi, il controller mobile ispirato ai Joy-Con di Switch

In occasione del CES 2020 di Las Vegas, Razer ha presentato ufficialmente Kishi: il nuovo controller per sistemi mobile dell'azienda californiana si rifà al design e alle funzionalità dei Joy-Con di Nintendo Switch.

Nato per "preparare i giocatori al futuro del cloud e dei titoli fruibili in streaming su mobile", il nuovo dispositivo tecnologico della casa statunitense (con base anche a Singapore) promette di incontrare i gusti e le esigenze degli appassionati più esperti e dei cosiddetti giocatori "casual".

Il nuovo progetto del controller Kishi rappresenta un'evoluzione del Razer Junglecat, specifico per coloro che possiedono un Razer Phone 2. Il form factor di Kishi riprende quello dei famosi Joy-Con di Nintendo Switch per consentire a tutti gli utenti di adattare il controller al proprio dispositivo di gioco mobile prediletti, e questo grazie anche alla collaborazione con Gamevice che ha contribuito ad estenderne la compatibilità con la maggior parte degli smartphone in commercio. Anche per questo, il controller rientra già tra i Dispositivi Consigliati di NVIDIA GeForce NOW.

Tra le caratteristiche tecniche di Razer Kishi, citiamo il doppio ingresso USB-C e Apple Ligthning che ne garantisce un utilizzo ottimale sia su sistemi iOS che Android, con porte pass-through che ne consentono la ricarica anche durante le sessioni di gioco. Il lancio di Razer Kishi è previsto per questo inizio 2020 ad un prezzo che deve essere ancora annunciato.