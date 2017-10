Razer Cynosa Chroma, la nuova tastiera multicolore resistente agli schizzi

annuncia due new entry nella linea, famiglia di tastiere da gioco ricche di funzionalità ma dal costo contenuto, complete degli elementi di personalizzazione e immersività richieste dai gamer.

Ogni tastiera Cynosa Chroma dispone di tasti morbidi per un’esperienza touch confortevole e reattiva, ed è inoltre resistente ed impermeabile agli schizzi. Offre una retroilluminazione RGB dei singoli tasti per un’esperienza di gioco multicolore avvolgente, abilitata dalla tecnologia Razer Chroma.

Per chi desidera un tocco in più a livello estetico, la tastiera Cynosa Chroma Pro presenta alla base 24 zone di illuminazione personalizzabili. È la prima volta che una tastiera Razer viene dotata di questo effetto stile “bagliore sottoscocca”, che assicura un’ulteriore dimensione a livello visivo e di integrazione nel gioco.

“Razer Chroma è una tecnologia fondamentale nel creare l’esperienza di gioco più immersiva possibile”, afferma Min-Liang Tan, co-fondatore e CEO di Razer. “Grazie alle tastiere Razer Cynosa e Cynosa Pro, sempre più gamer potranno viverla. Cynosa è la gaming keyboard entry-level più avanzata presente oggi sul mercato”.

A differenza di altre tastiere della stessa fascia, ogni tasto delle Cynosa Chroma e Cynosa Chroma Pro è personalizzabile e retroilluminato individualmente con 16,8 milioni di opzioni di colore. I profili di illuminazione integrati che cambiano in modo dinamico durante il gameplay, possono essere attivati per Overwatch, Quake Champions, Diablo e altri giochi. Razer Cynosa Chroma e Cynosa Chroma Pro sono le prime tastiere a interfacciarsi con il software Razer Synapse 3 (Beta). Synapse consente agli utenti di scegliere i parametri di illuminazione, incluse macro e associazioni di tasti, ed è accessibile da qualsiasi computer. La più recente versione del configuratore basato su cloud abilita un livello massimo di personalizzazione, con nuovi effetti luminosi, configurazioni e altro ancora.