Razer Edge 5G: annunciata la console portatile cloud che supporta anche giochi in locale

Razer, Qualcomm e Verizon hanno unito le forze per dare vita a Razer Edge 5G, una nuova console da gaming portatile basata su tecnologia 5G ma al contempo in grado di far girare i videogiochi in locale.

Annunciata al Mobile World Congress di Las Vegas, Razer Edge 5G sembra essere una piattaforma dalle intriganti potenzialità, ma i dettagli condivisi dalle compagnie sono ancora scarsi. Ciò che sappiamo è che la console è dotata dello Snapdragon G3x Gen 1 di Qualcomm, un chipset che presenta una GPU Adreno in grado di eseguire giochi Android a 144 frame al secondo, con supporto per HDR 10-bit integrato. Inoltre, la piattaforma offrirà connettività 5G e WiFi 6E fornito dal sistema FastConnect 6900.



Alla fine dello scorso anno, Qualcomm e Razer hanno rilasciato un Developer Kit progettato come una anteprima delle capacità del G3x. Il dispositivo in questione presentava un display OLED da 6,65 pollici a 120 Hz, altoparlanti a quattro vie e controlli integrati. Probabilmente, Razer Edge 5G si avvicinerà per caratteristiche a questo prototipo.

Stando a quanto dichiara Verizon, la console sarà in grado di supportare giochi localmente, oltre che trasmetterli in streaming da mobile e console. Ciò pone il Razer Edge 5G in una posizione sul mercato interessante tra Logitech G Cloud e Steam Deck di Valve. Quello che Steam Deck non ha è la connettività 5G, e questo potrebbe rendere il Razer Edge 5G un'opzione interessante quando verrà lanciato. Razer, Qualcomm e Verizon hanno promesso di condividere maggiori informazioni sulla loro collaborazione il 15 ottobre al RazerCon.