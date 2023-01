Razer Edge 5G: la nuova console portatile per il Cloud Gaming è preordinabile da oggi

Sono passati poco più di due mesi dalla presentazione ufficiale di Razer Edge 5G, la piattaforma gaming concepita per rivoluzionare il modo di videogiocare degli utenti, complice la sua realizzazione finalizzata al pieno supporto al Cloud Gaming ideato da Microsoft e dal sistema di gaming on demand di Xbox Game Pass e Game Pass Ultimate.

Dopo essere stata svelata la prima console Android con chip Snapdragon G3X Gen 1, dunque, è quasi giunto il tempo di poter mettere le mani sulla console portatile targata Razer: Razer Edge 5G è infatti in arrivo sul mercato, con il lancio programmato per il 26 gennaio del 2023. L'attesa sta per giungere al termine e molto presto gli abbonati alla versione Ultimate dell'abbonamento ad Xbox Game Pass potranno provare la console ideata per Project XCloud.

Tra poche settimane vi sarà la possibilità di giocare ad alcune delle più importanti esperienze videoludiche di Xbox Game Pass Ultimate direttamente dal proprio device ideato per il gaming, grazie all'intervento di Razer per la creazione della suddetta piattaforma. Tuttavia, quando sarà possibile effettuare il preordine di Razer Edge 5G?

Come da titolo e come detto in apertura, Razer Edge 5G è preordinabile da oggi. Dunque, a distanza di 21 giorni dall'uscita effettiva del prodotto, i giocatori hanno modo di poter effettuare l'acquisto anticipato della console portatile che permetterà di godere della mobilità per alcune delle esperienze di alto livello targate Microsoft, come il recente High on Life, Forza Horizon 5, Microsoft Flight Simulator e tanto altro ancora.