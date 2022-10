Razer Edge: svelata la prima console Android con chip Snapdragon G3x Gen 1

Dopo aver anticipato la sua esistenza al Mobile World Congress di Las Vegas lo scorso mese di settembre, Razer ha approfittato del risalto mediatico del suo RazerCon per presentare ufficialmente Razer Edge, una nuova potente console portatile Android pensata tanto per il gioco in locale quanto per il cloud gaming.

Prima console del mondo a montare il nuovo chip Snapdragon G3x Gen 1 (3.0 GHz 8-Core Qualcomm Kryo CPU), Razer Edge è inoltre dotata di uno schermo FHD+ touch screen da 6,8 pollici con tecnologia AMOLED e refresh rate a 144Hz, nonché di controller di tipo Kishi V2 Pro. L'obiettivo dichiarato della casa madre è quello di offrire agli acquirenti "la console portatile Android definitiva". Ecco a voi le specifiche tecniche:

Razer Edge | Specifiche Tecniche

OS: Android 12

CPU: Snapdragon G3X Gen 1 Gaming Platform (3.0GHz 8-core Qualcomm Kryo CPU)

GPU: Qualcomm Adreno GPU

RAM: 8GB LPDDR5

Archiviazione: 128 GB

Display: 6.8 inches, touch, 2400x1080, AMOLED, 144Hz

Audio: 2-way speakers with Verizon Adaptive Sound, 2 digital mics

Wireless: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, Sub 6, mmWave Verizon 5G

Batteria: 5000mAh

Dimensioni: 259,7 x 84,5 x 10,83 mm

Peso: 263,8g, 400,8g con controller

Colore: Nero

Come potete vedere, Razer Edge ha abbastanza potenza a disposizione per garantire un'esperienza tradizionale di elevata qualità, tuttavia non nasconde la sua propensione al Cloud Gaming (anche in mobilità grazie al 5G del modello dedicato), con il supporto già confermato a servizi quali Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce Now e Steam Link.

Razer Edge verrà commercializzata negli Stati Uniti d'America a partire dal mese di gennaio 2023 in due differenti modelli, Wi-Fi e 5G. Il modello Wi-Fi verrà proposto a 399,99 dollari, mentre il prezzo del Razer Edge 5G, che verrà offerto esclusivamente da Verizon, non è ancora stato comunicato. Maggiori dettagli potete scoprirli sul sito ufficiale di Razer.