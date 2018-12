Razer Gold e Silver: ricompense esclusive per i gamer più attivi

Razer, leader globale nel lifestyle gaming, annuncia una serie di aggiornamenti di software e servizi volti ad accelerare e migliorare le ricompense che i gamer possono ottenere facendo semplicemente ciò che amano: giocare.

Al centro dei nuovi aggiornamenti vi è il rinnovamento del sistema di crediti e ricompense virtuali Razer Gold e Razer Silver. Con un nome, un look e un’esperienza nuovi di zecca, Razer Gold e Razer Silver offrono più valore ai gamer che acquistano giochi, premiando la loro fedeltà con dispositivi Razer e premi digitali esclusivi. Per rendere più rapido l’accumulo di Razer Silver, Razer sta riportando l’attesissimo programma Paid to Play su Razer Cortex - sia su PC che su cellulare. Paid to Play consente ai gamer di guadagnare Razer Silver solo giocando. Con Razer Cortex ora disponibile per tutti gli smartphone, i giocatori possono accumulare Silver nella metà del tempo, sia a casa che in viaggio.

Razer sta anche lanciando una nuova app per desktop denominata Razer SoftMiner, che utilizza la potenza di elaborazione inattiva della GPU delle battle station dei gamer per risolvere complessi enigmi basati su blockchain in back-end. Gli utenti vengono quindi premiati con Razer Silver in base al tempo in cui SoftMiner è in funzione e alla potenza di elaborazione dei loro PC.

“I software e i servizi di Razer sono parte integrante del nostro ecosistema incentrato sui gamer”, afferma Min-Liang Tan, co-fondatore e CEO di Razer. “I numerosi aggiornamenti annunciati oggi inviano un segnale forte ai 50 milioni di utenti registrati sulla nostra piattaforma software, del fatto che siamo sempre impegnati a migliorare la loro esperienza nell’ambito della suite di prodotti Razer, dai mouse e tastiere entry-level alle app di ultima generazione”.

Razer Gold e Razer Silver

Lanciati per la prima volta nel 2017, Razer zGold e Razer zSilver sono cresciuti fino a diventare una delle più importanti piattaforme di valuta e premi virtuali del mondo, con oltre 5 milioni di utenti registrati. Per semplificare ulteriormente l’esperienza di pagamento e ricezione di premi virtuali per i gamer, Razer zGold e zGold-MOLPoints si fonderanno e d’ora in poi si chiameranno Razer Gold. Allo stesso modo, il programma di premi fedeltà collegato a Razer Gold verrà anch’esso rinominato in Razer Silver.

Oggi, Razer Gold è accettato in oltre 2.500 giochi e store digitali online. Il Razer Game Store e GamersGate, per esempio, accettano entrambi Razer Gold come opzione di pagamento, che può anche essere utilizzato per transazioni in famosi titoli per PC e dispositivi mobile quali PUBG MOBILE, Black Desert Online, Bigo Live e Mobile Legends: Bang Bang.

L'ultimo aggiornamento vede Razer Gold ridisegnato per essere più intuitivo e remunerativo per i gamer:

Ricariche semplificate : un dollaro della valuta locale dei gamer equivale ora a un Razer Gold, in modo che sia possibile ricaricare il proprio account, acquistare giochi e contenuti bonus nella valuta a loro più familiare

: un dollaro della valuta locale dei gamer equivale ora a un Razer Gold, in modo che sia possibile ricaricare il proprio account, acquistare giochi e contenuti bonus nella valuta a loro più familiare More bang for your gold : quando i gamer caricano crediti su titoli selezionati con Razer Gold, ottengono tassi di conversione in-game esclusivi che aumentano il valore del loro dollaro. Per fare un esempio, spendendo $0,99 in PUBG MOBILE su Google Play si ricavano solo 60 Unkown Cash. Lo stesso investimento in Razer Gold consente agli utenti di acquistare 74 Unknown Cash - il 23% in più

: quando i gamer caricano crediti su titoli selezionati con Razer Gold, ottengono tassi di conversione in-game esclusivi che aumentano il valore del loro dollaro. Per fare un esempio, spendendo $0,99 in PUBG MOBILE su Google Play si ricavano solo 60 Unkown Cash. Lo stesso investimento in Razer Gold consente agli utenti di acquistare 74 Unknown Cash - il 23% in più Oggetti esclusivi: oltre a un maggior valore, i gamer che usano Razer Gold riceveranno regolarmente esclusivi oggetti in-game. Le campagne passate e in corso includono un paracadute a tema Razer per gli “spendaccioni” in PUBG MOBILE e una nuovissima decalcomania Razer Hex in War Thunder

I gamer verranno ricompensati con Razer Silver per ogni Razer Gold speso. Più Gold viene speso, più Silver si guadagna. Razer Silver è una ricompensa sotto forma di valuta riscattabile per i prodotti che i gamer amano, dagli sconti sui dispositivi Razer più recenti ai premi digitali quali giochi, buoni regalo e altro ancora. Razer lavora continuamente all’espansione del catalogo di premi Razer Silver, e i gamer sono incoraggiati a tenere gli occhi aperti per le novità in arrivo a breve.

Per effettuare l’aggiornamento al nuovo portafoglio di Razer Gold e Silver, occorre semplicemente accedere al proprio account zVault e seguire i passaggi guidati oppure registrarsi se non si è già in possesso di un account. Così facendo, verranno accreditati immediatamente 500 Razer Silver sull’account per iniziare il viaggio a premi. Gli utenti che completano il proprio profilo ID Razer guadagneranno altri 500 Razer Silver. I gamer possono continuare a raccogliere la loro scorta di Razer Silver spendendo in Razer Gold e partecipando a estrazioni che regalano fino a 50.000 Razer Silver.

Il ritorno del Paid to Play

L’attesissimo programma Paid to Play è tornato oggi su Razer Cortex, non solo su PC, ma anche sulla nuova app Razer Cortex Mobile per smartphone Android. Razer Cortex Mobile supporta ufficialmente oltre 60 smartphone Android al momento del lancio. I gamer possono guadagnare Razer Silver semplicemente lanciando i propri giochi dall'app Razer Cortex, e giocandoci per il periodo di tempo necessario. Con il supporto sia per PC che per dispositivi mobile, dimezzano efficacemente il tempo richiesto per guadagnare i Razer Silver necessari per riscuotere i premi che desiderano. Le nuove funzionalità Paid to Play hanno migliorato le dinamiche di riscossione in modo che tutti i gamer vengano premiati in modo equo.

PC in Stand-By? Mettilo al lavoro

I gamer hanno alcune delle battle station per PC più potenti del pianeta, che spesso vengono lasciate in stand-by quando escono. Oggi Razer ha lanciato una nuova app per mettere all’opera queste macchine “sonnecchiose” e far loro risolvere in background degli enigmi basati su blockchain in cambio di Silver. Alimentata dell’engine di GammaNow, la nuova app Razer SoftMiner è l’ultima aggiunta all’arsenale software di Razer. Una volta installata e lanciata, SoftMiner gira silenziosamente in background per risolvere enigmi basati su blockchain utilizzando la potenza di elaborazione inattiva della GPU.

Gli utenti vengono poi ricompensati con Razer Silver a seconda del tempo in cui SoftMiner è stata attiva e della potenza di calcolo del loro PC. Razer SoftMiner è attualmente disponibile in versione beta e supporta fino a 5.000 utenti alla settimana. Può essere scaricata e installata tramite Razer Central, insieme a Razer Synapse e Razer Cortex. Per maggiori informazioni: razer.com/softminer

“Nessun’altro brand o azienda di gaming può vantare oggi un tale sistema in grado di consentire ai gamer di trarre il massimo dai propri giochi e stili di vita”, aggiunge Tan. “Razer Gold resta uno dei modi più remunerativi con cui acquistare giochi ed effettuare acquisti in-app che, unito al ritorno garantito dal “paid-to-play” su Razer Cortex e sulla nuova app SoftMiner, rende quello di Razer l’unico vero ecosistema incentrato sui gamer, ai quali offre ricompense in modo più semplice e rapido per il solo fatto di fare ciò amano: giocare”.