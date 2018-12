Razer: in arrivo la prima tastiera e mouse per Xbox One?

Razer a quanto pare starebbe per lanciare il primo mouse e tastiera wireless per Xbox One. Il popolare produttore di accessori per il gaming infatti ha lanciato un teaser che lascia presagire una possibile presentazione al CES di Gennaio, che prenderà il via l'8 del prossimo mese.

Razer da circa un anno ha stretto una partnership con Microsoft per il supporto di mouse e tastiere su Xbox One, ampiamente richiesto dai videogiocatori e possessori della console. Il supporto è stato introdotto solo lo scorso anno, a quattro anni di distanza dal lancio mondiale della piattaforma di gioco, ma il 2019 potrebbe diventare ancora più interessante con il lancio degli accessori dedicati.

Il CES di Las Vegas è ormai alle porte, e sicuramente nei prossimi giorni e settimane aumenteranno a dismisura i rumor, soprattutto sul prezzo che rappresenta un'incognita.

Nel rendering ufficiale però è già possibile scorgere qualche dettaglio tecnico sulla tastiera ed il mouse, tra cui il pulsante Xbox in basso a destra, ed un tappetino per il mouse probabilmente progettato appositamente per adattarsi alle ginocchia e far restare la tastiera in equilibrio.

Per tutte le informazioni del caso vi invitiamo a restare su Everyeye per tutti gli aggiornamenti. Ovviamente seguiremo il CES in diretta con news ed approfondimenti.