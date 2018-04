Razer lancia il suo Game Store digitale dedicato ai titoli per PC

Razer, leader globale nel lifestyle gaming, annuncia una nuova piattaforma di distribuzione digitale per giochi per PC - il Razer Game Store - che da oggi è attiva in tutto il mondo.

Il Razer Game Store (gamestore.razer.com) offre un accesso istantaneo a migliaia di giochi digitali e premia i clienti ad ogni acquisto. I titoli sono consegnati sotto forma di product key di Steam o UPlay.

Considerata la leadership globale di Razer in periferiche, laptop e software per il gaming, il Razer Game Store rappresenta il naturale passo successivo nell’espansione del suo ecosistema dedicato ai gamer.

Più giochi acquisti, più premi ricevi

Quando i giocatori acquistano videogiochi dal Razer Game Store, accedono a offerte esclusive, voucher, periferiche Razer scontate sul Razer Store e altri vantaggi. I gamer guadagneranno inoltre crediti zSilver per ogni acquisto sul Razer Game Store, transazioni tramite carte di credito incluse. Pagando invece con zGold, avranno diritto a un numero persino maggiore di zSilver.

Grazie al suo esclusivo sistema di premi, l’acquisto di un gioco dal Razer Game Store ha più valore rispetto a qualsiasi altro negozio digitale, poiché i giocatori possono riscattare i propri premi usandoli per altri prodotti Razer - e altro ancora - ogni volta che effettuano il checkout.

“Essendo noi stessi dei gamer, sappiamo benissimo l'importanza di un buon affare e il Razer Game Store ne ha per tutti”, afferma Min-Liang Tan, co-fondatore e CEO di Razer. “Abbiamo entusiasmato i giocatori con i nostri laptop, software e periferiche ad alte prestazioni, e ora siamo anche in grado di fornire il contenuto stesso che alimenta la loro passione”.

Disponibilità

Al momento del lancio, il Razer Game Store è disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e in Francia con contenuti, prezzi, metodi di pagamento e assistenza clienti localizzati. Nei restanti paesi europei è presente una versione inglese dello store con prezzi in euro. È presente infine nel resto del mondo con una vetrina in inglese e prezzi in dollari.

L’impegno di Razer verso clienti e industria gaming è testimoniato da:

Vendita di soli codici autorizzati ufficialmente – Razer collabora con case e sviluppatori per fare sì che i titoli venduti sul Razer Game Store abbiano tutte le licenze.

Premi Razer per ogni acquisto – Razer si impegna a premiare i gamer ogni volta che effettuano il check out con offerte esclusive quali bonus zSilver, voucher e sconti sull’hardware.

Offerte Razer Exclusive – Le offerte evidenziate come Razer Exclusive presentano promozioni e premi esclusivi dell’azienda.

Promozione lancio con Ubisoft

Con il lancio del Razer Game Store è prevista una promozione in collaborazione con Ubisoft che ha in serbo per i gamer offerte esclusive su alcuni dei migliori titoli della casa francese. Sono previsti infatti sconti fino al 75% su giochi come Assassin’s Creed Origins, Watch Dogs 2, Far Cry 4, South Park: Scontri Di-Retti e Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege.

Razer Exclusive

Per i clienti del Razer Game Store sono previste esclusive e premi su un gruppo di quattro giochi differenti ogni settimana. La prima selezione Razer Exclusive include: Far Cry 5”, “Assassin's Creed: Origins”, “Ni No Kuni II: Revenant Kingdom” e “Wolfenstein II: The New Colossus”. Questi giochi non solo sono scontati fino al 50%, ma il loro acquisto dà diritto a un buono dal valore massimo di 15 dollari da spendere sul Razer Game Store, doppi premi zSilver e un buono da 10 dollari sulle periferiche Razer acquistate sul RazerStore.

Giveaway Furi

10.000 codici Steam per Furi, videogioco indie sponsorizzato dal Razer Game Store, verranno distribuiti fino ad esaurimento per le iscrizioni effettuate tramite questo indirizzo.