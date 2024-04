Razer Naga X: sconto IMPERDIBILE per il mouse gaming con 16 pulsanti!

Lo sconto totale su Persona 5 Royal per PS5 è solo una delle tante promozioni a tema gaming disponibili su Amazon Italia. Il negozio di ecommerce propone infatti il mouse da gaming ergonomico Razer Naga X, dotato di 16 pulsanti programmabili, ad un prezzo davvero imperdibile.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Dotato di switch ottico per mouse Razer di seconda generazione, il Naga X è il sogno di ogni appassionato di videogiochi MMO, come pure di sparatutto competitivi e di giochi di ruolo. La ricca dotazione di 16 tasti programmabili sia con impostazioni di base che con macro avanzate ne fanno un vero e proprio oggetto del desiderio per patiti di videogiochi, come pure per chi desidera elevare la propria esperienza di navigazione in rete e migliorare la produttività lavorativa.

Il Raze Naga X vanta inoltre un design ergonomico dal peso medio, con posizionamento della griglia del pollice programmabile con 12 tasti e uno switch ottico senza ritardo di neutralizzazione del rimbalzo per un'esecuzione rapida e pulita fino a 70 milioni di clic.

Qualora foste interessati, trovate il Razer Naga X su Amazon Italia al prezzo speciale di 56 euro. Se siete alla ricerca di ulteriori occasioni di risparmio sul portale italiano del colosso ecommerce, vi invitiamo a seguirci sul Canale delle Offerte di Everyeye su Telegram per non perdervi gli ultimi sconti lampo su videogiochi, accessori, gadget e prodotti tecnologici.

Amazon ti offre TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Tutta la musica che ami, una incredibile libreria di eBook e una vasta selezione di audiolibri e podcast in italiano. Cosa puoi chiedere di più?

Su Warner Bros Hogwarts Legacy - PS5 è uno dei più venduti di oggi.