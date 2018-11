Razer nuovo partner del team eSport di F1 Williams

Razer e Williams Esports, parte del famoso team Williams di Formula 1, annunciano una nuova partnership strategica che, nel lungo periodo, vedrà le due realtà collaborare in diverse aree degli eSport da corsa.

Si tratta della prima collaborazione del Team Razer con un team professionistico di Formula 1, a importante testimonianza dell'attenzione della Williams F1 Esports nei confronti dei propri piloti nonché della visione e qualità dei prodotti Razer. Quest’ultima fornirà a tutti i piloti Williams F1 Esports la gamma completa di periferiche da gioco professionali, inclusi i nuovi laptop gaming Blade di fascia alta.

“Williams F1 è da sempre all'avanguardia nella Formula 1, proprio come Razer negli e-sport”, afferma Min-Liang Tan, co-fondatore e CEO di Razer. “Questa partnership mette le migliori periferiche da gioco al mondo nelle mani dei piloti più veloci negli e-sport a livello mondiale. Grazie alla nostra tecnologia e al talento dei suoi piloti, il team Williams sarà in pole position a lungo”.

La partnership vedrà Team Razer e Williams F1 Esports collaborare a iniziative e attività future, incluso lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative come Hypersense, per offrire ai piloti una maggiore immersione e consapevolezza a livello di situazione sia in allenamento che in gara. Lavorando a stretto contatto con Williams F1 Esports, fornendo al team gli strumenti più innovativi e all'avanguardia possibili, Team Razer svolgerà un ruolo chiave all’interno della comunità della F1 e-sport mondiale.

“Razer è un brand leader globale nel lifestyle gaming, capace di portare reale innovazione negli e-sport”, dichiara Steven English, Head of Creative Services di Williams. “Con prodotti leader del settore, un marchio conosciuto e una community fiorente di gamer, Razer è il partner naturale per Williams nel momento in cui vogliamo farci un nome nel mondo del gaming e degli e-sport: Team Razer e Williams Esports sono sinonimo di competizione ad alti livelli. Il nostro team trarrà vantaggio dall’utilizzo dei migliori prodotti sul mercato nella caccia alle vittorie nel campionato mondiale e lavoreremo a stretto contatto con Razer per vivere momenti memorabili lungo il cammino”.

La scuderia Williams F1 Esports vanta oltre 20 piloti di livello mondiale, che competono in 10 giochi di corse su tutte e tre le piattaforme, raggiungendo milioni di spettatori e winning multiple titles across a wide spectrum of races and platforms. Collaborando con Team Razer, i piloti Williams F1 Esports svolgeranno un ruolo importante nello sviluppo e nei test dei nuovi prodotti. Grazie alla storia di Williams nei motori e l'esperienza diretta dei piloti su quello che serve per avere successo ai massimi livelli, Williams F1 Esports fornirà un prezioso feedback per perfezionare ulteriormente la gamma di periferiche gaming di alta qualità di Razer.

In base all’accordo di sponsorizzazione, Razer e Williams F1 Esports lanceranno alcune campagne social congiunte per coinvolgere i fan di entrambe le aziende, inclusi giveaway e attività promozionali in co-branding.