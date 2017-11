Razer presenta la nuova tastiera meccanica BlackWidow Ultimate

aggiunge una versione migliorata dellaalla sua linea di tastiere meccaniche gaming. Potenziata con caratteristiche che la rendono resistente a liquidi e polvere,è stata riprogettata per essere la tastiera gaming più solida mai realizzata finora.

Con certificazione IP54, è stata testata per non temere polvere e versamenti accidentali di liquidi. "Non abbiamo mai smesso di apportare miglioramenti alle nostre tastiere da gioco", afferma Min-Liang Tan, co-fondatore e CEO di Razer. "Razer BlackWidow Ultimate è ora più durevole che mai ed è la nostra prima tastiera meccanica a presentare caratteristiche resistenti a polvere e liquidi".

Razer BlackWidow Ultimate continua a disporre di tasti retroilluminati individualmente. Ogni LED verde è facilmente personalizzabile tramite il software Synapse, che offre una vasta gamma di effetti di illuminazione dinamica che includono: Wave, Ripple, Reactive, Starlight e altri. I giocatori sono in grado di creare diversi profili di illuminazione tramite il configuratore di effetti luminosi avanzati.

Anche la Razer BlackWidow Ultimate è dotata dei Razer Mechanical Switch, la prima tipologia di tasti progettata appositamente per il gaming, disponibile per questa tastiera in un'unica variante – il Razer Green. Razer continua a guidare il settore con attuazione e rilascio ottimizzati per il gaming. Con una durata nominale fino a 80 milioni di attuazioni, il Razer Mechanical Switch è pensato per durare e offrire il massimo delle prestazioni.