Razer presenta Wolverine, il nuovo controller per Xbox One e Xbox One X

svela il nuovo, new entry nella linea di controller per Xbox One e Xbox On X, studiato appositamente per i gamer professionisti.

Il nuovo controller mantiene il design ergonomico e le apprezzate funzionalità del Wolverine Ultimate. Testato e approvato da molti dei migliori atleti professionisti di esport, Razer Wolverine Tournament Edition assicura il più elevato livello di comfort e prestazioni. "Razer è stata fantastica durante lo sviluppo del Wolverine Tournament Edition, ricevendo feedback direttamente dai nostri giocatori e implementandoli nel controller", afferma Alex Gonzalez, Head of North American Operations di Red Reserve. "Questo processo ha fatto sì che Wolverine offra ai nostri giocatori un grande vantaggio sul resto della scena competitiva”.

Wolverine Tournament Edition presenta inoltre i pulsanti d’azione Razer Mecha-Tactile, che combinano il tocco morbido del “membrane rubber dome” con l’esperienza tattile inconfondibile dello switch meccanico. Il feel unico rende il controller una scelta esclusiva per i gamer professionisti su console. Wolverine Tournament Edition assicura una straordinaria personalizzazione tramite Razer Synapse per Xbox, il software di configurazione all-in-one progettato per Xbox One e Windows 10.



I pulsanti multifunzione possono essere mappati per creare più di 500 profili personalizzati per adattarsi a diversi stili di gioco per ogni titolo. Possono inoltre usufruire del vantaggio delle impostazioni "focus" e “agile" per ottenere un livello più elevato di precisione quando si mira o di rapidità nei tempi di risposta agendo sulla sensibilità del thumb stick. Gli effetti di luce di Razer Chroma danno vita a un'esperienza di gioco coinvolgente e l'illuminazione LED RGB si attiva insieme alle vibrazioni del controller e ad altre azioni dei pulsanti. Queste impostazioni possono essere personalizzate e memorizzate tramite Razer Synapse per Xbox.

Razer Wolverine Tournament Edition (139.99 euro) è compatibile con Xbox One e PC Windows 10.