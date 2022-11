Razer sfida il DualSense Edge: il controller Wolverine V2 Pro costa 300 euro!

La multinazionale Razer lancia la sfida al nuovo controller DualSense Edge di PS5 annunciando ufficialmente il Wolverine V2 Pro, l'ultimo arrivato nella famiglia di pad per pro player dell'azienda specializzatasi nella realizzazione di accessori e dispositivi per videogiocatori.

Il nuovo controller wireless ad altissime prestazioni di Razer è stato realizzato su licenza ufficiale PlayStation e vanta tutte le tecnologie più evolute della compagnia americano-singaporiana, come descritto dalla stessa azienda attraverso la scheda delle specifiche tecniche:

Razer HyperSpeed Wireless - Sfruttando una connessione wireless ultra-rapida a 2,4 GHz tramite il dongle USB Type-A incluso, il controller assicura prestazioni costanti che soddisfano le esigenze del gaming competitivo su console PS5 e PC.

- Sfruttando una connessione wireless ultra-rapida a 2,4 GHz tramite il dongle USB Type-A incluso, il controller assicura prestazioni costanti che soddisfano le esigenze del gaming competitivo su console PS5 e PC. Pulsanti azione mecha-tattili Razer - Con una distanza di attuazione più breve per una pressione dei tasti più rapida e una migliore tattilità in grado di far percepire ogni input, il controller offre al tuo gioco un livello completamente nuovo di velocità e coerenza. Ciascun pulsante ha un ciclo di vita di 3 milioni di pressioni e una distanza di attuazione ridotta di 0,65 mm, il 35% in meno della media dei controller a membrana.

- Con una distanza di attuazione più breve per una pressione dei tasti più rapida e una migliore tattilità in grado di far percepire ogni input, il controller offre al tuo gioco un livello completamente nuovo di velocità e coerenza. Ciascun pulsante ha un ciclo di vita di 3 milioni di pressioni e una distanza di attuazione ridotta di 0,65 mm, il 35% in meno della media dei controller a membrana. Razer Hypertrigger - Sii sempre il primo a colpire con i grilletti che possono passare da pressioni complete e misurate a clic fulminei come le attuazioni dei nostri mouse gaming più veloci. Attiva i due blocchi scorrevoli sul lato inferiore per ridurre notevolmente la corsa dei grilletti principali, un vantaggio che ti permette di spammare comandi a grande velocità.

- Sii sempre il primo a colpire con i grilletti che possono passare da pressioni complete e misurate a clic fulminei come le attuazioni dei nostri mouse gaming più veloci. Attiva i due blocchi scorrevoli sul lato inferiore per ridurre notevolmente la corsa dei grilletti principali, un vantaggio che ti permette di spammare comandi a grande velocità. D-Pad con micro-switch a 8 vie - Percepisci e ascolta ogni singola pressione direzionale quando i micro-switch vengono attivati, così da poter fare movimenti precisi e intenzionali quando esegui delle combo complicate.

- Percepisci e ascolta ogni singola pressione direzionale quando i micro-switch vengono attivati, così da poter fare movimenti precisi e intenzionali quando esegui delle combo complicate. 6 pulsanti rimappabili e levette intercambiabili - Mappa i suoi 4 grilletti e 2 bumper personalizzati aggiuntivi secondo i tuoi comandi preferiti e adatta ulteriormente il controller al tuo stile di gioco con 2 cappucci per levetta aggiuntivi.

- Mappa i suoi 4 grilletti e 2 bumper personalizzati aggiuntivi secondo i tuoi comandi preferiti e adatta ulteriormente il controller al tuo stile di gioco con 2 cappucci per levetta aggiuntivi. Configurazione avanzata tramite app - Scarica l'app Razer Controller per personalizzare il controller in base al tuo stile di gioco. Rimappa i pulsanti, regola gli effetti luminosi, controlla la vibrazione e metti a punto la sensibilità in tutta facilità.

Nella dotazione tecnologica del nuovo pad per pro player di Razer, come nel caso del recente Wolverine V2 per Xbox Series X/S, non manca poi il supporto alle funzionalità Razer Chroma RGB per modificare il colore dei LED che corrono lungo le impugnature del pad. Il sito ufficiale di Razer (lo trovate nel link in calce alla notizia) mette a listino il controller Wolverine V2 Pro al prezzo di 299,99 euro.