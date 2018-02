Razer stringe un accordo di partnership con il Team Kinguin

, leader globale nel lifestyle gaming, e, l'organizzazione di e-sport più nota della Polonia, annunciano una nuova partnership strategica. L'accordo a lungo termine prevede la fornitura completa di periferiche nonché una collaborazione in fase di sviluppo e test di prodotto.

Da questo momento Razer sarà il partner esclusivo del Team Kinguin per quel che riguarda la fornitura delle periferiche da gioco e doterà gli atleti degli ultimi mouse, tastiere, cuffie e altri dispositivi, assicurandosi che siano sempre equipaggiati al meglio per affrontare con successo la battaglia. Razer attrezzerà anche l’Esports Center e le strutture di allenamento dell'organizzazione di Varsavia, promuoverà lo scambio di conoscenze tra i due marchi e offrirà il proprio supporto come partner per iniziative e attività future.

Gli atleti del Team Kinguin si uniscono al Team Razer e avranno un ruolo importante nello sviluppo e nei test dei nuovi prodotti dell’azienda. Grazie alla loro esperienza negli e-sport professionali e alla consapevolezza di ciò che è necessario per offrire prestazioni ai massimi livelli, forniranno un prezioso feedback per perfezionare ulteriormente la gamma di periferiche gaming di alta qualità di Razer.

Dalla collaborazione di Razer con atleti di e-sport sono nate alcune tra le periferiche gaming più famose al mondo. La Razer BlackWidow V2, la tastiera da gioco meccanica più avanzata sul mercato, il Razer DeathAdder Elite, l'ultimo arrivato nella famiglia di mouse più venduta al mondo e le cuffie Razer Kraken V2, sono stati sviluppati in collaborazione con gamer professionisti, come vuole il motto di Razer: “For Gamers. By Gamers”.