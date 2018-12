Razer svela Turret: mouse e tastiera per Xbox One da 249,99 Dollari

A pochi giorni dal teaser pubblicato da Razer che lasciava presagire l'imminente presentazione di una combo mouse-tastiera per Xbox One, è arrivata l'ufficialità.

Il produttore ha infatti presentato in via ufficiale Razer Turret, una combo tastiera-mouse wireless per Xbox One che sicuramente sarà utile per i videogiocatori che desiderano giocare ai titoli utilizzando mouse e tastiera. Il collegamento con la console avviene infatti via wireless attraverso un dongle USB da 2,4 Ghz, da inserire direttamente nella porta della console.

Altra novità interessante è rappresentata dall'utilizzo del sistema d'illuminazione Xbox Dynamic Lightning, basato su Razer Chrome che offre un'esperienza più coinvolgente per i giochi che la supportano.

E' incluso anche un pulsante Xbox per accedere rapidamente al menù senza dover utilizzare il controller normale, come vi mostriamo nelle fotografie presenti in calce.

A livello tecnico, la tastiera è meccanica mentre il mouse si basa sull'architettura Razer Mamba, ed è dotato di un sensore ottico 5G. I due accessori garantiscono un'autonomia di 40 ore e la ricarica avviene chiudendo lo sportellino laterale per il mouse e collegando il tutto. Presente anche un poggiapolsi, molto utile per non sviluppare il tunnel carpale.

Razer Turret è anche compatibile con Windows 10, quindi può essere utilizzata anche su PC. Il costo è di 249,99 Dollari, ma il lancio è previsto solo per il 31 Marzo.