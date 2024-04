Razer Wolverine V2 Pro, il prezzo del controller AFFONDA: approfittane ORA

Razer Wolverine V2 Pro è uno straordinario controller che vanta una connessione wireless ultra-rapida a 2,4 GHz tramite il dongle USB Type-A incluso, assicurando così prestazioni costanti che soddisfano le esigenze del gaming competitivo su console PS5 e PC. Prendilo ora con il 20% di sconto, quindi lo paghi 209,99 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Vanta anche una distanza di attuazione più breve per una pressione dei tasti più rapida e una migliore tattilità in grado di far percepire ogni input, il che va tutto a beneficio della velocità.

Parliamo di un controller D-Pad con micro-switch a 8 vie: riesci così a percepire e ascoltare ogni singola pressione direzionale quando i micro-switch vengono attivati, così da poter fare movimenti precisi e intenzionali quando esegui delle combo complicate. Si pensi ai giochi di combattimento.

Tra le altre funzioni interessanti troviamo i 6 pulsanti rimappabili e le levette intercambiabili, in questo modo mappi i suoi 4 grilletti e 2 bumper personalizzati aggiuntivi secondo i tuoi comandi preferiti. Adatti con precisione il controller al tuo stile di gioco con 2 cappucci per levetta aggiuntivi.

E' anche bello da vedere grazie alla Tecnologia Razer Chroma RGB, con quasi 17 milioni di colori differenti.

