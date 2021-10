Razer Zephyr: la mascherina smart da 100 dollari è già sold-out

Su queste pagine vi abbiamo parlato più volte di Razer Zephyr, la "mascherina smart" di Razer annunciata al CES, il prodotto conosciuto inizialmente con il nome Project Hazel è ora disponibile per la vendita ma è già sold-out sul sito del produttore.

Questa speciale mascherina (anche se in realtà il termine è riduttivo) con illuminazione RGB è stata messa in vendita nelle scorse ore al prezzo di 99.99 dollari o 149.99 dollari per lo Starter Kit che include la mascherina e tre filtri di ricambio (ognuno dei quali ha un costo di 29.99 dollari), entrambi i bundle sono andati rapidamente sold-out e attualmente è necessario attendere un nuovo restock per procedere con l'acquisto.

Zephyr è un vero e proprio dispositivo di protezione personale con sistema di filtraggio attivo dell'aria e doppia ventola con filtri N95 per garantire la massima sicurezza. Non poteva mancare un tocco di personalizzazione con la possibilità di selezionare il colore delle luci e il tempo di illuminazione tramite l'app per smartphone, così da rendere il look ancora più futuristico e in linea con l'estetica di molti accessori per il gaming targati Razer e non solo. La mascherina smart Zephyr non è ancora disponibile per l'acquisto sul sito italiano di Razer.