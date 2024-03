RDR 2, Star Wars, Mafia e tanti altri giochi PS5 e PS4 in sconto nel weekend

Anche questo fine settimana tornano le offerte del weekend su PlayStation Store, con tanti videogiochi per PS5 e PS4 in vendita a prezzo ridotto solamente fino a lunedì 18 marzo. Siete pronti per nuove occasioni di risparmio?

Iniziamo citando GTA V PS4 & PS5 Bundle a 19.79 euro e GTA Online a 9.99 euro, Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition costa 42.49 euro, Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition è in vendita a 29.99 euro e vi segnaliamo anche Star Wars Jedi Survivor Deluxe Edition a 39.99 euro e Need for Speed Unbound Palace Edition a 13,49 euro.

E ancora, Borderlands 3 Next Level Edition per PS4 e PS5 a 11.24 euro, Gotham Knights Deluxe Edition a 18.99 euro, Tiny Tina's Wonderlands Next-Level Edition è in vendita a 18.74 euro mentre LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker Deluxe Edition è in sconto a 20,99 euro.

In offerta anche Marvel's Midnight Suns a 19.99 euro mentre The Quarry Edition Deluxe costa 21,24 euro. Mafia II Definitive Edition e Mafia III Definitive Edition costa 9,89 euro l'uno e in chiusura vi segnaliamo Borderlands The Handsome Collection a 9.99 euro oltre a BioShock Infinite The Complete Edition a 7.99 euro, BioShock 2 Remastered a 4,99 euro e DiRT 5 Year One Edition a 17,99 euro.