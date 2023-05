RDR2: chi vincerebbe in un duello tra John Marston e Arthur Morgan?

Nel corso degli anni, in seguito alla pubblicazione di Red Dead Redemption II, si sono sprecati i paragoni e i confronti tra i due protagonisti della saga: John Marston del primo episodio e Arthur Morgan del secondo gioco (a proposito, ecco un confronto tra le personalità di John Marston e Arthur Morgan di Red Dead Redemption).

Entrambi i personaggi sono molto amati e apprezzati dal pubblico, anche se per motivi spesso diversi, ed entrambi hanno segnato in maniera indelebile la storia della loro serie di appartenenza. Chiedere ad un fan chi preferisce tra i due è come chiedere se vuole più bene a mamma o papà, eppure in molti si pongono spesso una domanda: chi è il miglior pistolero tra i due, e chi vincerebbe in un classico duello western? Per rispondere a questo quesito, è necessario ovviamente fare un'analisi delle abilità e delle capacità dei due personaggi, così come ci sono state mostrate all'interno dei titoli che li hanno avuti come protagonisti, e sfruttando anche il fatto che in Red Dead Redemption 2 è possibile vederli entrambi all'opera contemporaneamente.

John Marston

Un primo assaggio delle straordinarie capacità da pistolero di John Marston si vedono già nel primo capitolo, quando dimostra di saper sparare incredibilmente bene sia con armi corte che con armi lunghe, anche grazie all'abilità speciale chiamata Dead-Eye che permette al giocatore di rallentare il tempo e prendere la mira con maggior facilità. Inoltre, la cronologia degli eventi ufficiale di Red Dead Redemption ci dice che John ha vissuto una vita da fuorilegge e pistolero per circa 11 anni in più di Arthur (ovvero il tempo che trascorre tra il primo e il secondo capitolo) e questo ha sicuramente aiutato il primo a sviluppare un'abilità con le armi da fuoco ancora migliore, nonostante John sia più giovane di Arthur.

A svantaggiare John in un ipotetico duello diretto con Arthur, invece, ci pensano una struttura fisica e muscolare non particolarmente sviluppata, e la possibilità che sia cieco da un occhio, ipotesi supportata da alcuni indizi sparsi nel corso della serie e sui quali i giocatori più appassionati hanno speculato per anni, senza mai ricevere finora una risposta ufficiale da Rockstar Games.

Arthur Morgan

Le abilità e le capacità di Arthur Morgan vengono mostrate al giocatore in Red Dead Redemption II, nel quale egli figura come uno più leali alleati di Dutch Van der Linde e uno dei pistoleri migliori dell’intero gruppo. La struttura fisica e le abilità corpo a corpo di Arthur sono sicuramente migliori di quelle di John Marston (anche in virtù del fatto che in RDR2 il primo ha 36 anni, e il secondo di 26). Anche Arthur è in grado di ricorrere all’abilità chiamata Dead Eye, in maniera molto simile a quanto poteva fare John in Red Dead Redemption. Tuttavia, proprio la stazza di Arthur potrebbe svantaggiarlo rispetto a John in un ipotetico duello a colpi di revolver tra i due: John Marston è infatti sicuramente più abile e veloce nella fase di estrazione dell’arma e mira, i due elementi principali per decretare il vincitore di uno scontro di questo tipo.

In conclusione, è possibile affermare che Arthur Morgan potrebbe sconfiggere John Marston in uno scontro a mani nude, come una rissa, oppure all’arma bianca, mentre probabilmente il secondo batterebbe il primo in un duello a base di armi da fuoco corte e lunghe. A proposito di John Marston, recentemente un utente di Red Dead Redemption 2 ha scoperto un dettaglio emozionante su John e Abigail.