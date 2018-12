RDR2: un nuovo glitch alimenta i rumor sulla remaster del primo Red Dead

Il nuovo glitch scoperto da un utente di RDR 2 rischia di essere il più importante dall'uscita del kolossal western di Rockstar Games. Quanto riportato, però, potrebbe contenere degli spoiler sulla trama del titolo, perciò vi invitiamo a terminare qui la lettura se non avete ancora completato la campagna singleplayer.

L'appassionato della serie di Red Dead Redemption che gestisce il canale YouTube di Reel ha infatti scovato un abitante di Armadillo, l'ultima regione esplorabile nel corso dell'avventura a giocatore singolo della storia dedicata ad Arthur Morgan e alla banda di Dutch Van der Linde, con delle linee di dialogo riconducili in maniera inequivocabile alla "versione adulta" del figlio di John Marston, Jack Marston, utilizzabile nell'endgame del primo capitolo della saga di Red Dead.

Più che di un easter egg volutamente inserito da Rockstar per arricchire ulteriormente il già immenso lore della Frontiera di Red Dead Redemption 2, quindi, il glitch potrebbe essere una svista dei tecnici audio della grande R impegnati nel monumentale processo di doppiaggio del titolo e, forse, dei suoi contenuti aggiuntivi legati alla campagna singleplayer.

I forti rimandi agli atti finali della storia del capolavoro free roaming del 2010, di conseguenza, non possono che alimentare le voci di corridoio sullo sviluppo, da parte di Rockstar Games, di una versione rimasterizzata del primo Red Dead, così come di un DLC narrativo o di una modalità multiplayer "a tema" per Red Dead Online.

In cima all'articolo trovate il video con le linee di dialogo "incriminate": cosa preferireste per il futuro della serie di Red Dead, un'espansione singleplayer per la storia di RDR2, una remaster dell'avventura con John Marston (e Jack) o dei nuovi contenuti di Red Dead Online ispirati al capolavoro del 2010?