RDR2: l'orchestra dei TGA 2018 ci offre il medley della colonna sonora

Dal palco dei Game Awards 2018, l'orchesta dei TGA si è prodotta, con l'accompagnamento dei cantanti e del coro originale di Red Dead Redemption 2, in una memorabile reinterpretazione del lavoro svolto dal compositore della colonna sonora di RDR2, Woody Jackson.

Il video confezionato dal canale YouTube ufficiale dell'ultima edizione dei The Game Awards ci permette di rivivere questa straordinaria parentesi musicale con il medley delle canzoni e dei brani del capolavoro free roaming di Rockstar Games. I brani eseguiti, nella fattispecie, sono stati "See the Fire in your Eyes", "Cruel, cruel World", "Unshaken", "You're my Brother" e "American Venom".

Visibilmente emozionato dopo la performance, è stato lo stesso Woody Jackson a voler riguadagnare il palco dei TGA 2018 per ritirare il premio per il Miglior Accompagnamento Musicale, un riconoscimento al suo lavoro e alla passione profusa dai tecnici audio della grande R per trasformare la Frontiera di Red Dead Redemption 2 in un caleidoscopio pulsante di suoni, emozioni e sensazioni in perenne mutamento, un'esperienza difficilmente riscontrabile in altre produzioni videoludiche moderne.

Il solco lasciato da RDR2 sulla manifestazione presentata e organizzata da Geoff Keighley, come era lecito attendersi, è stato molto profondo: oltre alla statuetta di cui sopra, Rockstar ha ottenuto i trofei per il Miglior Comparto Narrativo, la Miglior Performance per l'attore che ha interpretato Arthur Morgan e il Miglior Audio Design, ma non la statuetta per il Gioco dell'Anno che, come noto, è andata a Sony Santa Monica e al loro God of War.