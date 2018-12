RDR2: per Rolling Stone, la colonna sonora potrebbe essere 'Il più Grande Album del 2018'

Red Dead Redemption 2, ultima fatica di Rockstar, ha rappresentato un successo incredibile di pubblico e critica, in grado di travalicare i confini della sola industria videoludica.

Del Gioco aveva già parlato il New York Times, ora tocca a Rolling Stone. La celebre Rivista ha infatti dedicato un proprio intero articolo a Red Dead Redemption 2. Il titolo del pezzo, a cura di Elias Leight, è decisamente intrigante: "La Colonna Sonora di Red Dead Redemption 2 potrebbe essere il più Grande Album del 2018". Nel caso in cui quest'ultimo non fosse sufficiente a palesare l'opinione dell'Autore, riportiamo di seguito l'incipit dell'articolo: "È il periodo delle liste di fine anno, ma uno dei più grandi album del 2018 manca in quasi ogni principale classifica: la colonna sonora di Red Dead Redemption 2".



Lo scritto di Leight, decisamente interessante, analizza la soundtrack del gioco, ripercorrendone il processo di creazione, al quale hanno complessivamente contribuito più di 110 musicisti. L'autore sottolinea la ricchezza strumentale che caratterizza la colonna sonora del gioco e come questa riesca a ricreare un'atmosfera coerente con l'epoca e il contesto rappresentati. Leight sottolinea inoltre che: "[...] a dispetto dei suoni vintage di Red Dead Redemption 2, i fan del gioco stanno reagendo alla musica nella stessa maniera incredibilmente moderna con cui interagiscono con l'hip-hop contemporaneo". Su questo punto, si esprime anche Daniel Lanois, che ha supervisionato l'introduzione delle tracce vocali: "Quello che per me è interessante è che queste canzoni sono state strappate al gioco ed ora sono ovunque su Youtube". In particolare, Lanois cita il caso di alcuni pianisti giapponesi che stanno realizzando versioni classiche di alcuni dei brani del gioco.

L'eccezionalità della colonna sonora del gioco era in effetti stata riconosciuta anche in occasione dei recenti The Game Awards, durante i quali Red Dead Redemption 2 è risultato vincitore nelle categorie legate alla "Miglior Musica" e "Miglior Design Audio". Durante la lunga notte, l'orchestra dell'evento ha inoltre suonato un Medley della colonna sonora del gioco. Voi cosa ne pensate, c'è qualche brano che vi ha particolarmente colpito?