RE 4 Remake, il doppiatore di Leon supporta l'attrice di Ada dopo gli attacchi personali

Dopo la brutta vicenda della chiusura dei commenti da parte dell'attrice di Ada di Resident Evil 4 Remake per degli attacchi su Instagram, avvenuta negli scorsi giorni, l'attore che presta la propria voce al personaggio di Leon, Nick Apostolides, è intervenuto esprimendosi sulla grottesca faccenda.

Nel corso di un'intervista ai microfoni della redazione di TheGamer, il doppiatore del protagonista di Resident Evil 4 Remake ha voluto esprimere la propria solidarietà nei confronti dell'interprete di Ada, andando a condannare gli atteggiamenti negativi che sono scaturiti da parte di una minoranza alquanto rumorosa di utenti che non hanno apprezzato la performance attoriale della doppiatrice.

Riferendosi ad un episodio alquanto simile accaduto in concomitanza dell'uscita di Resident Evil 2 Remake, Nick Apostolides ha affermato quanto segue: "Quando è uscito Resident Evil 2 è successo subito. Ad alcuni è piaciuta la mia voce, ma molti erano affezionati ad altri attori che avevano doppiato Leon e quindi non mi hanno accettato del tutto". Per l'attore, quindi, l'invito alla propria collega è di "non prenderla sul personale".

"Ogni volta che si assume il ruolo di un personaggio amato, le persone avranno le loro opinioni. Se le persone non sono contente, queste saranno le voci più forti. Non è che non hai supporto, è solo che quelli che hanno davvero bisogno di far sentire la loro voce online sono dei troll di Twitter e ti faranno capire che non gli piaci". "Tutti hanno diritto ad esprimere le loro opinioni", aggiunge la voce di Leon, "ma spargere odio e dire agli attori nei DM che sono 'spazzatura assoluta, andatevi a farvi fo***re e non recitate più' non è accettabile. Se hai così tanto odio nel cuore, mandalo da qualche altra parte. Mi dispiace che la tua vita sia stata così brutta da portarti a farlo, ma è alquanto triste".

Nick Apostolides ci tiene a ribadire così la propria posizione circa i recenti accadimenti, sostenendo la collega vittima di hating online. Ciò nonostante, dal fronte Capcom si continua a lavorare sull'ultimo prodotto della saga di RE, con l'arrivo di diverse migliorie tecniche su PS5 e Xbox, oltre i mercenari, per Resident Evil 4 Remake, con il fine ultimo di apportare tanti cambiamenti per un'esperienza ancor più superiore al già riuscito lavoro dello studio di sviluppo.