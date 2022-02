RE Code Veronica, Outbreak e Outbreak 2 pronti a tornare? Spunta un avvistamento

Dopo l'annuncio ufficiale di Crysis 4, gli ormai celebri leak legati al "caso" NVIDIA GeForce Now tornano ad attirare ancora una volta l'attenzione del pubblico.

Un interessante avvistamento riporta infatti in auge i rumor legati ad un possibile ritorno in scena di Resident Evil Outbreak. Citato nell'elenco trapelato dal servizio di gaming in streaming, quest'ultimo è ora protagonista di molteplici segnalazioni legate ad un aggiornamento del sito ufficiale di Capcom. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, il portale ha accolto alcuni nuovi artwork dedicati a Resident Evil: Code Veronica, il già citato Resident Evil: Outbreak, e Resident Evil: Outbreak II.

Fino a qui, teoricamente, nulla di troppo interessante, se non fosse per il fatto che le immagini in questione sembrano proprio essere state aggiornate, con diversi ritocchi e una migliore risoluzione. Una circostanza che ha portato immediatamente gli appassionati a discutere di possibili rifacimenti - in forma di remastered o remake - del trittico di Resident Evil: Code Veronica, Resident Evil: Outbreak e Resident Evil: Outbreak II. Una discussione alla quale si è rapidamente unito anche Dusk Golem. Sulle pagine di Resetera, il noto insider ha sottolineato come ormai Capcom si stia divertendo a stuzzicare i fan con dei teaser sempre più palesi.



Ricordiamo che nel famigerato leak di GeForce Now, si indicava Resident Evil: Outbreak come di ritorno per il 3 marzo 2022. Per saperne di più non resta dunque che attendere eventuali comunicazioni, magari nel corso del rumoreggiato nuovo PlayStation Showcase.