RE Code Veronica Remake: i leak sono falsi ma Capcom ha un gioco segreto per il 2024

L'informazione era emersa già nei mesi scorsi, Capcom ha un gioco segreto da annunciare per il 2024 ma questo non è un nuovo Resident Evil e tantomeno il remake di Code Veronica, rivela Dusk Golem.

Nel weekend, su 4Chan si sono diffusi rumor riguardo Resident Evil Code Veronica Remake, con dettagli sul gioco diffusi da un presunto tester che avrebbe avuto modo di provare il titolo nelle scorse settimane. Niente di più falso, assicura l'insider Dusk Golem, il quale ribadisce come Capcom non abbia in programma nessun remake di Resident Evil per il 2024, chiarendo come il progetto misterioso e non ancora annunciato non sia in alcun modo legato alla saga horror.

Secondo molti il progetto misterioso sarebbe in realtà Monster Hunter Paradise in uscita nel 2024 e annunciato alla fine di quest'anno, presumibilmente a The Game Awards dell'8 dicembre. Non sembrano al momento esserci piani per un gioco di Resident Evil nel 2024, con Resident Evil 9 Apocalypse in uscita apparentemente nel 2025, non ci sono però certezze a riguardo e chissà che la casa di Osaka non possa stupirci.

Come sappiamo, Dusk Golem è sempre molto informato sui piani di Capcom, vedremo dunque se le imbeccate del leaker si riveleranno anche questa volta corrette oppure no.