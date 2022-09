Re:Legend, il simulation-RPG a base di mostri è disponibile su Steam

Attraverso un comunicato stampa ufficiale, 505 Games e lo sviluppatore Magnus Games annunciano che il loro Re:Legend è uscito dall'Early Access ed è adesso disponibile su Steam nella sua versione completa, dove viene proposto a 24,99 euro.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima di Re:Legend, gli stessi autori definiscono la loro opera un Simulation-RPG che prende spunto da numerose produzioni diverse, legate non solo ai giochi di ruolo, ma anche ai life simulator in stile Animal Crossing. Il gioco si ispira inoltre a diverse altre produzioni quali Pokémon, Digimon World, Rune Factory, Fantasy Life e Monster Rancher, dando vita ad un connubio ludico variegato e ricco di spunti interessanti.

Re:Legend è ambientato sull'isola di Vokka, dove vagano creature magiche chiamate Magnus. Il protagonista si risveglia su questa terra privo di ricordi, ed intraprenderà un viaggio da affrontare anche assieme ad altri amici. Oltre a creare ed ampliare sempre di più il proprio villaggio, i giocatori dovranno anche sopravvivere alle diverse ostilità dell'isola, confrontandosi con le creature più minacciosi schierando in battaglia i propri Magnus addomesticati, che potranno anche essere cavalcati per coprire grandi distanze in tempi ridotti.

Per avere un assaggio più concreto del gioco, non perdetevi il trailer di lancio in italiano, che illustra brevemente tutte le caratteristiche di Re:Legend dandoci anche un assaggio del suo affascinante mondo di gioco.