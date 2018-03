Re: Legend verrà pubblicato da 505 Games su PC, PS4 , Xbox One e Switch

Dopo la campagna Kickstarter conclusasi con successo, Re: Legend verrà pubblicato da 505 Games su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Il JRPG difarà il suo primo debutto suin Accesso Anticipato nel corso del 2018.

Sarà il publisher 505 Games ad occuparsi della pubblicazione di Re:Legend, il premiato JRPG sviluppato da Magnus Games Studio, un team Malese con sede a Kuala Lumpur. Previsto in uscita nel 2018 per PC (tramite Steam) in modalità Accesso Anticipato, con piani per ulteriori versioni console su PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One, Re:Legend si presenta come un'esperienza GDR davvero completa che combina sapientemente diversi elementi tra cui meccaniche "Monster-Raising" e caratteristiche multiplayer.



I giocatori potranno costruire ed espandere il proprio villaggio svolgendo una vasta gamma di attività che includono l’agricoltura, la pesca, la raccolta di risorse, la creazione di oggetti ed equipaggiamenti mentre si avventureranno in un mondo denso di pericoli. Re:Legend ha raccolto quasi 500.000 dollari durante la campagna Kickstarter e rappresenta il più alto finanziamento finora realizzato da un videogioco del sud-est asiatico nella storia di questa piattaforma crowdfunding. Vi lasciamo con il nuovo trailer riportato in cima alla notizia.