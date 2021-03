RE Village: il cartonato a grandezza naturale di Lady Dimitrescu invade i negozi!

In vista del sempre più imminente lancio di Resident Evil Village, il reparto marketing di Capcom punta a calamitare le attenzioni dei visitatori di centri commerciali e negozi di videogiochi attraverso una serie di cartonati a grandezza naturale di Ladry Dimitrescu.

L'ultima iniziativa dell'azienda nipponica consiste infatti nella creazione e nella distribuzione, supponiamo a livello internazionale, di sagome di cartone da collocare negli stand che verranno allestiti negli store e nelle maggiori catene commerciali per promuovere Resident Evil Village e ricordarne la data di lancio su PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S e Google Stadia.

Come sottolineano i curatori dei profili social di Capcom Asia, la campagna di marketing è già partita in Giappone con i primi cartonati di Lady Dimitrescu allestiti presso alcuni rivenditori: con i suoi 2,9 metri di altezza, la minacciosa creatura di RE Village non passerà certo inosservata negli store videoludici da qui al prossimo 7 maggio.

Nelle scorse settimane, l'Art Director Tomonori Takano ha permesso agli appassionati di conoscere meglio questa villain spiegando che Lady Dimitrescu nasce per spaventare i giocatori, a cominciare dalla scelta di realizzarla con delle dimensioni così imponenti.