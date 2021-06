RE Village, Lady Dimitrescu e oltre: Monster Girl e gaming, oggi live Twitch con Toniolo

L'interpretazione di Helena Mankowska, vero volto della Lady Dimitrescu di Resident Evil: Village, ha saputo conquistarsi l'approvazione dell'intera community di appassionati della saga Capcom, ma non solo.

Il vampiresco villain del survival horror ha infatti rapidamente dato vita ad un vero e proprio "fenomeno Alcina Dimitrescu", che ha condotto il personaggio Capcom a divenire in tempi record una sorprendente icona videoludica. Ma quali sono i segreti e le ragioni che si celano dietro questo trend esplosivo? Sulle pagine di Everyeye, vi ha riflettuto di recente il nostro Francesco Toniolo, in un interessante speciale dedicato al mito della Monster Girl. In una ricca analisi compiuta tra mode, videogiochi e non solo, la Redazione si è avventurata tra i retroscena del successo del personaggio di Lady Dimitrescu.



Per tornare a discutere della tematica, il Canale Twitch di Everyeye è pronto ad ospitare un nuovo appuntamento dedicato. La diretta è in programma per la giornata di oggi, giovedì 3 giugno, e prenderà il via alle ore 15:00 in punto. Nell'invitarvi a raggiungere Francesco Toniolo in live, vi ricordiamo che per iscriversi al Canale Twitch di Everyeye è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore. In questo modo, sarà possibile interagire in diretta con la Redazione e ricevere una notifica all'avvio delle trasmissioni.