RE Village e Metroid Dread i giochi con la precentuale di completamento più alta nel 2021

Nel mentre non si arrestano le speculazioni che vogliono l'arrivo di un'espansione con visuale in terza persona, grazie ai dati raccolti dal portale HowLongtoBeat.com scopriamo che è stato Resident Evil Village il gioco con la più alta percentuale di completamento del 2021.

Il survival horror di Capcom è seguito a poche lunghezze da Metroid Dread, che ha segnato il trionfale ritorno sulle scene di Samus sulle piattaforme Nintendo. Tra gli altri titoli che presentano un'alta percentuale di completamento nel corso di quest'anno troviamo anche Ratchet & Clank: Rift Apart, il Game of the Year ai TGA 2021 It Takes Two, e Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Altrettanto interessante è andare a spulciare tra i giochi più facilmente abbandonati dagli utenti nel 2021. Stando a quanto viene riportato nel riepilogo di fine anno di HowLongtoBeat, sono Valheim, 12 Minutes, Loop Hero, The Ascent e Outriders che compongono il quintetto di titoli più abbandonati in corso d'opera dai giocatori. Un'altra statistica interessante riguarda quella del gioco mediamente più longevo, che in questo caso risponde al nome di Pathfinder Wrath of the Righteous.



Naturalmente questi dati non vanno presi come delle certezze assolute, tuttavia sono utili per riuscire a dipingere un quadro generale di quelle che sono state le tendenze diffuse tra gli appassionati videoludici nel corso di quest'anno.