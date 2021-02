RE Village e i VIRUS di Resident Evil: chi è Lady Dimitrescu?

In attesa di Resident Evil Village, ripercorriamo la mitologia di questa iconica serie horror passando in rassegna tutti i tipi di virus e parassiti di Resident Evil, ipotizzando anche chi (o cosa) possa essere Lady Dimitrescu.

L'accesa discussione sorta in rete tra chi si chiede chi possa essere la minacciosa creatura che, nella demo PS5 di RE Village, "accoglie" il protagonista nella sua dimora con una spaventosa artigliata sul volto, ci ha offerto lo spunto per riannodare il filo del discorso lasciato in sospeso dai precedenti capitoli della serie.

In questo video speciale andiamo così a rivivere le emozioni delle origini tra Virus T e armi bio-organiche per ricollegarci a creature come Golgotha, Uroboros e Chrysalid. Nel riassunto non potevamo poi dimenticarci di NE-Alfa, Plagas ed Eveline, specie in funzione delle domande che gli appassionati si stanno ponendo su Lady Dimitrescu. Un piccolo chiarimento su questa entità ce lo ha fornito di recente Capcom rivelando le fonti di ispirazione di Lady Dimitrescu.

Per un ulteriore approfondimento vi consigliamo di leggere questo nostro speciale su virus parassiti e armi biologiche di Resident Evil, nell'attesa che si faccia il 7 maggio per poter tuffarci nelle atmosfere horror di RE Village su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S.