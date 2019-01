RE2R: ringraziato Invader Studio, il Team Italiano dietro il progetto del Remake Fan-Made

L'attesissimo Resident Evil 2 Remake è finalmente nelle mani del pubblico. Il rifacimento del grande classico realizzato da Capcom è stato accolto con entusiasmo da pubblico e critica e ha portato con sè una sorpresa inaspettata.

All'interno dei Titoli di Coda del Gioco appaiono infatti, come di consueto, una serie di "ringraziamenti speciali", ma tra questi ha trovato spazio un soggetto decisamente particolare: Invader Studio. Forse alcuni Lettori ricorderanno come questo Team di Sviluppo Italiano avesse in passato avviato i lavori per un Remake "Fan-Made" proprio di Resident Evil 2. Tuttavia, tale ambizioso progetto, che prendeva il nome di "Resident Evil 2 Reborn", era stato interrotto dall'annuncio da parte di Capcom della volontà di realizzare Resident Evil 2 Remake. La Software House ha tuttavia voluto omaggiare il Team Italiano, inserendolo proprio nei Titoli di Coda del Gioco appena pubblicato!

Un onore ed un riconoscimento che farà sicuramente piacere a Invader Studio, che, nonostante non abbia potuto portare a compimento il proprio "Resident Evil 2 Reborn", ha comunque continuato a dedicarsi allo sviluppo di videogiochi. Attualmente il Team è al lavoro su Daymare:1998, un Titolo Horror atteso per quest'anno su PC, Playstation 4 ed Xbox One. Un Progetto che gli amanti del Genere vorranno tenere sicuramente d'occhio nell'ambito dei Giochi Horror in uscita nel 2019. Sulle pagine di Everyeye potete trovare un nostro speciale dedicato proprio a Daymare:1998, a cura di Diego De Angelis.