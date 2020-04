Oltre RE3, altri remake di Resident Evil in arrivo? Capcom interroga in fan

Il Nemesis è finalmente tornato a popolare gli universi digitali su PlayStation 4, Xbox One e PC, con un risultato di cui il nostro Giuseppe Carrabba vi ha ampiamente parlato all'interno della sua recensione di Resident Evil 3 Remake.

Eppure Capcom sembra già essere pronta a guardare al futuro della saga, che potrebbe vedere inclusi ulteriori remake. Questo, almeno, è quello che parrebbe emergere da un sondaggio diretto dalla software house al mercato asiatico. Come potete infatti verificare in calce a questa news, il questionario in lingua inglese include tra i quesiti uno dedicato proprio a questa categoria di titoli. Tra le opzioni di riposta, figurano:

Lo comprerei anche su una nuova console;

Lo comprerei se potessi giocarlo su una console che possiedo;

Aspetterei e lo comprerei dopo la pubblicazione;

Non lo comprerei, ma vorrei giocarlo;

Non mi interessa giocarne altri;

Resident Evil 1: 9,7%;

Resident Evil 0: 0,4%;

Resident Evil: Code Veronica: 53,4%;

Resident Evil 4: 21,4%;

Altri: 1,3%;

Basta Remastered: 13,9%;

Che possa essere in cantiere qualche riflessione per un ulteriore remake? Nel dubbio, gli utenti attivi suhanno già iniziato a portarsi avanti, provando a interrogasi su quale potrebbe essere il remake più atteso, ora che anche il Nemesis ha fatto ritorno sul mercato videoludico. Attualmente, lehanno dato i seguenti esiti:

Insomma, Resident Evil Code Veronica sembra essere il prossimo grande desiderio della community amante dei survival horror, seguito da Resident Evil 4. Piuttosto significativa anche la percentuale di coloro che, complici anche i sempre più frequenti rumor su Resident Evil 8 per PS5 e Xbox Series X, ora preferirebbero avere direttamente un nuovo capitolo della saga. E voi cosa ne pensate, quale sarebbe la vostra preferenza?