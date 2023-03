RE4 Leon and the Mysterious Village: nel terzo episodio c'è il vecchio della montagna!

Continua la miniserie anime di Capcom a tema Resident Evil 4, realizzata con lo stile delle produzioni animate della Nippon Animation degli anni '70 e '80. Nel terzo episodio c'è anche una guest star: il vecchio della montagna.

Intitolato "Help Us, Old Man!" questo episodio vede Leon e Ashley chiedere aiuto al vecchio della montagna, il quale però non ha nessuna intenzione di aiutare i due giovani... o forse si? Chiara parodia del nonno di Heidi, l'anziano e barbuto saggio si rivelerà forse meno scorbutico del previsto.

Su Everyeye.it potete recuperare anche il primo episodio Looking for Ashley e la seconda puntata A Promise Between The Two, al momento non sappiamo da quanti episodi è composta questa miniserie, per ora Capcom ha pubblicato tre puntate di Leon and the Mysterious Village, possiamo ipotizzare che l'ultima (o le ultime) verrà resa disponibile il 24 marzo, giorno di lancio di Resident Evil 4 Remake su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X/S.

La serie riprende lo stile degli anime del progetto World Masterpiece Theater della Nippon Animation, che include cartoni di grande successo come Heidi, Peline, Lovely Sara, Papà Gambalunga, Piccolo Lord e Peter Pan, produzioni animate basate nella maggior parte dei casi su grandi romanzi della letteratura occidentale.