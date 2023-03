RE4 Remake, Metroid Prime e Dead Space: i migliori giochi del 2023 vengono dal passato

Il 2023 sembra essere l'anno dei remake e dei grandi ritorni dal passato, almeno fino a questo mese di marzo. Ad avere infatti le medie voto più alte in assoluto sono due giochi provenienti dall'era GameCube: trattasi di Resident Evil 4 Remake e Metroid Prime Remastered.

Come abbiamo visto, le recensioni internazionali di Resident Evil 4 Remake sono state stellari e, attualmente, l'ultima fatica targata Capcom ha raggiunto su Metacritic una media di 93 basata su 88 diverse recensioni per la versione PS5. Sul gradino più alto del podio troviamo però la riedizione del capolavoro Nintendo e Retro Studios, con una notevole media di 94 su Nintendo Switch basata su 88 verdetti differenti. Chiaramente siamo ancora all'inizio dell'anno, tuttavia è molto probabile che i ritorni di Resident Evil 4 e Metroid Prime si confermeranno tra i giochi con le medie più elevate una volta concluso il 2023.

Ma se volessimo andare ancora oltre, per il momento soltanto vecchie conoscenze rimodernizzate hanno raggiunto voti eccezionali: l'edizione PS5 di Tetris Effect Connected vanta un 93 di media, seguito a ruota dal 90 di Persona 4 Golden su Switch e da un altro remake, quello di Dead Space, con una notevole media di 89. Metacritic riporta anche un 94 per la Complete Edition fisica di The Witcher 3 Wild Hunt, sebbene l'upgrade next-gen del titolo CD Projekt RED risalga al dicembre del 2022.



Per trovare il primo gioco completamente inedito bisogna arrivare ad Hi-Fi Rush ed il suo 89: l'opera Tango Gameworks occupa però solo la nona posizione dell'attuale classifica dei migliori giochi del 2023 sul noto portale. Hogwarts Legacy, attualmente il più grande successo commerciale dell'annata (ricordiamo che Hogwarts Legacy ha venduto oltre 12 milioni di copie già due settimane dopo l'esordio sul mercato), si trova addirittura al trentacinquesimo posto con una media di 84 su PS5.

Di fronte a questi risultati appaiono chiari i motivi per cui l'attuale panorama videoludico sta puntando con sempre più convinzione su remake e remastered, capaci non solo di conquistare i favori della critica ma anche di attirare l'attenzione degli appassionati. In ogni caso i prodotti originali non mancano di certo: con giochi come The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI, Starfield, Marvel's Spider-Man 2, Redfall, Diablo IV e Street Fighter 6 giusto per citare alcuni dei nomi più caldi, il 2023 promette di regalare grandi soddisfazioni a 360 gradi.