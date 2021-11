RE4 VR è l'app Quest che vende più velocemente di sempre, DLC Mercenari gratis nel 2022

Sembra proprio che Resident Evil 4 VR si sia rivelata una scelta azzeccata da parte di Capcom: come annunciato da Jason Rubin, presidente della divisione Metaverse Content (nonché co-fondatore di Naughty Dog e presidente di THQ in passato), l'horror game si è affermato come l'app venduta più velocemente di sempre nella storia di Oculus Quest.

"Sapevamo che Resident Evil 4 avrebbe portato un brivido differente in VR, sia per i fan irriducibili del franchise che per quelli che per la prima volta hanno provato il gioco e la VR. Sono entusiasta di annunciare che RE4 è ufficialmente l'app più venduta nella storia di Quest", recita il cinguettio di Rubin che vi abbiamo riportato più in basso.

Seppur limitato dall'anzianità del titolo originale, Resident Evil 4 VR è riuscito a portare su Oculus Quest 2 (da poco rebrandizzato come Meta Quest 2 come parte della metamorfosi generale di Facebook) un'esperienza interattiva fresca e vivace, ricca di meccaniche inedite che hanno incorniciato l'avventura orrorifica di Leon Kennedy in una nuova dimensione (per saperne di più vi invitiamo a consultare la nostra Recensione di Resident Evil 4 VR).

Con un secondo tweet, Rubin ha inoltre confermato che, esattamente come si sospettava, il DLC Mercenari farà il suo debutto nel corso del 2022 in via del tutto gratuita.