Read Dead Online: avvistato il Cervo Maschio Ombra nei pressi di Annesburg

Sulle pagine del sito ufficiale di Rockstar Games dedicato a Red Dead Online sono apparse delle informazioni riguardanti un nuovo animale leggendario, avvistato nei dintorni di Annesburg: si tratta del Cervo Maschio Ombra.

È passata soltanto una settimana dalla scoperta del Milk Coyote in Red Dead Online ma per i naturalisti più accaniti non c'è un attimo di pausa. Dalla pagina dedicata al Cervo Ombra apprendiamo che si tratta di un animale di colore completamente nero, dal manto fino alle corna. Diversamente dagli altri cervi, che fuggono al primo accenno di pericolo, questo animale assale le persone quando si sente minacciato e se volete avvicinare questa bestia sarà quindi necessario porre particolare attenzione.

Per provare ad avvicinare la creatura i naturalisti dovranno aver raggiunto almeno il rango 5: la missione relativa potrà essere avviata da Harriet, presso il suo negozio. Qualora il giocatore scelga di sedare il cervo per prelevare un campione, sarà possibile scegliere come ricompensa un gilet a piacere, una mappa del tesoro gratuita e 100 munizioni soporifere per la spedizione successiva. Optando invece per l'uccisione si verrà ricompensati con 100 munizioni Express per armi a ripetizione, il Soprabito Ombra e una bandoliera a scelta.

Vi ricordiamo che di recente in molti hanno notato che le lobby di Red Dead Online sono poco frequentate, ma questo non sembra aver infastidito i giocatori più affezionati.