Read Dead Redemption 2: nuovi artwork svelano scenari ed elementi di gameplay rimossi?

La community di GTAForums condivide una serie inedita di artwork di Red Dead Redemption 2 in cui vengono mostrati degli scenari ed elementi di gameplay che, pur essendo previsti dal concept originario, sarebbero stati accantonati da Rockstar in sede di sviluppo.

I bozzetti che potete ammirare nel link in calce alla notizia, a detta dei frequentatori di GTAForums, sono apparsi per un breve lasso di tempo su ArtStation, e più precisamente sulle pagine del portfolio digitale dell'ex artista senior di Rockstar Games Daren Bader.

Negli artwork in questione è possibile osservare l'aspetto originale di Arthur Morgan, delle ambientazioni che non hanno trovato spazio nella comunque gigantesca Frontiera del capolavoro western di Rockstar e, soprattutto, degli indizi su elementi di gameplay che non sono stati riproposti nella versione finale dell'avventura open world.

Alcuni scatti apparsi fugacemente sul profilo ArtStation di Bader, ad esempio, mostrano il protagonista all'interno di una miniera d'oro o immerso in contesti montani: in quest'ultimo caso, i file caricati sul portfolio digitale presentano nomi come "cliff climbing" che sembrerebbero suggerire l'intenzione iniziale da parte del team Rockstar di inserire delle sessioni di gameplay con scalate,o la possibilità per l'utente di compiere delle brevi arrampicate per raggiungere nuove aree della mappa.

Dietro la rimozione di questi bozzetti dalla pagina ArtStation dell'ex Senior Artist di Rockstar potrebbe celarsi anche l'intenzione dell'azienda statunitense di riproporre questi contenuti in uno dei rumoreggiati DLC della storia di Red Dead Redemption 2.