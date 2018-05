Read Dead Redemption 2: pubblicato il terzo trailer del gioco Western di Rockstar!

Come promesso, Rockstar Games ha pubblicato il nuovo trailer di Red Dead Redemption 2, permettendoci di conoscere ulteriori dettagli sul gioco. Il filmato getta uno sguardo più approfondito sulla storia, i personaggi e le ambientazioni: lo trovate in cima alla notizia.

Il primo trailer di Red Dead Redemption 2 è arrivato a ottobre 2016, presentandoci il mondo di gioco e le immancabili atmosfere western che lo avrebbero caratterizzato. A distanza di circa un anno, vale a dire lo scorso settembre, è stato il turno del secondo trailer con nuove informazioni sul fuorilegge Arthur Morgan e sulla banda di Van der Linde, dando nuove informazioni sulle premesse narrative.

Oggi Rockstar ha pubblicato finalmente il terzo trailer, questa la sinossi ufficiale: "America, 1899. L'era del selvaggio West è agli sgoccioli: la legge sta catturando le ultime bande di fuorilegge. Chi rifiuta di arrendersi, viene ucciso senza pietà. Dopo un colpo andato storto nella città di Blackwater, Arthur Morgan e la banda di Van der Linde sono costretti alla fuga. Con gli agenti federali e i migliori cacciatori di taglie alle costole, la banda deve rapinare, combattere e rubare per farsi strada e cercare di sopravvivere nel cuore di un'America dura e selvaggia. Una serie di conflitti e divisioni rischiano di mettere a repentaglio l'unità del gruppo, e Arthur si ritrova costretto a scegliere tra i suoi ideali e la lealtà nei confronti della banda che l'ha cresciuto."

Alla luce di quanto mostrato finora, cosa vi aspettate dal nuovo titolo Rockstar? Ricordiamo che i preordini di Red Dead Redemption 2 sono già aperti: è ora possibile prenotare l'edizione Standard (l'unica annunciata fino ad oggi) su Amazon o su Rockstar Store, mentre al momento non c'è nessuna conferma sulla presenza di eventuali bonus per i pre-order.



Approfittiamo della pubblicazione del terzo trailer del gioco per segnalarvi che giovedì 3 maggio alle ore 16:00 sulle pagine di Everyeye.it ci saranno alcune sorprese sul nuovo gioco Rockstar, con il reveal in esclusiva italiana di Red Dead Redemption 2. Non mancate!