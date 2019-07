Ready At Dawn apre ad una possibile acquisizione dello studio

L'insider Klobrille ha condiviso un passaggio di una recente intervista a Ru Weerasuriya, co-fondatore di Ready At Dawn, studio autore di giochi come The Order 1886, God of War Ghost of Sparta e God of War Chains of Olympus.

Il co-fondatore e direttore creativo di RAD è stato intervistato da GameInformer USA in occasione dell'E3 2019, solo ora però viene reso noto un segmento interessante nel quale Weerasuriya apre ad una possibile acquisizione della compagnia: "non avrei nulla in contrario se qualcuno venisse nel nostro studio e dopo aver apprezzato il talento della squadra ci proponga una collaborazione o addirittura una acquisizione."

Ready At Dawn è attualmente al lavoro su un nuovo gioco AAA indipendente, da tempo però si parla di un possibile interesse di Microsoft per questa talentuosa software house, fortemente legata a Sony negli anni scorsi. Non sono infrequenti anche i rumor che vorrebbero un sequel di The Order 1886 per PS5 già in fase di sviluppo.... che RAD possa aver messo in cantiere nuovi progetti targati PlayStation? Al momento si tratta solamente di speculazioni e lo studio resta per ora assolutamente indipendente.