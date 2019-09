Ready at Dawn compie 16 anni! Gli auguri del director di God of War

Ieri 24 settembre, Ready a Dawn, studio co-fondato dal nostro Andrea Pessino, ha compiuto 16 anni. Gli sviluppatori, ben noti all'utenza PlayStation 4 per aver realizzato The Order: 1886, hanno festeggiato l'importante ricorrenza con una festa all'interno dei propri studi.

Non sono ovviamente mancati gli auguri di alcuni importanti esponenti dell'industria videoludica, tra i quali spiccano senza dubbio i ragazzi di Sony Santa Monica e il director di God of War, Cory Barlog. C'è un rapporto speciale tra i due studi di sviluppo: Ready at Dawn, se ben ricordate, ha sviluppato ben due, apprezzati spin-off della serie di Kratos, ovvero Chains of Olympus e Ghost of Sparta, entrambi lanciati su PSP e poi approdati anche su PS3 nella Origins Collection.

Nel suo sentito messaggio d'auguri, Barlog ne ha approfittato per fare i complimenti a Ready at Dawn per l'eccellente lavoro compiuto sulla saga dello spartano, al quale egli stesso ha contribuito in qualità di Story Writer: "Urrà per questi fantastici 16 anni! È stato un onore e un privilegio lavorare con i talentuosi sviluppatori di Ready at Dawn. Ghost of Sparta rimane uno dei miei viaggi di Kratos preferiti, ed è tutto merito dell'incredibile squadra di sviluppatori che avete messo assieme".

Oltre ai titoli sopracitati, nel curriculum dei ragazzi di Ready at Dawn ci sono anche Daxter per PSP e la conversione di Okami per Nintendo Wii. In seguito il lancio di The Order: 1886, il team ha smesso di lavorare in esclusiva per Sony, e dopo aver pubblicato Deformers si è interamente dedicato allo sviluppo di giochi per la realtà virtuale di Oculus Rift, ovvero Lone Echio, Echo Arena ed Echo Combat. Nel 2020 pubblicheranno invece Lone Echo II. Tanti auguri anche dal team di Everyeye!