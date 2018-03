Ready at Dawn: gli autori di The Order 1886 al lavoro su un nuovo action in terza persona

Sembrerebbe che, compagnia nota per aver realizzato la controversa esclusiva PS4, sia al lavoro su un nuovo action in terza persona non ancora annunciato.

La notizia emerge dagli stessi annunci di lavoro della software house pubblicati nel mese di febbraio. Lo studio è in cerca di personale per tre progetti diversi: l'espansione di Lone Echo, titolo disponibile per Oculus Rift; il lancio in Cina di Deformers; ed appunto un nuovo misterioso action in terza persona. Per quanto non si sappia nulla questo nuovo titolo, possiamo affermare con una certa sicurezza che non si tratterà del sequel di The Order: 1886: viene infatti specificato che Ready at Dawn è impegnata nello sviluppo di una IP completamente originale.

Come potete notare in calce alla notizia, la compagnia ha inoltre cambiato di recente il proprio logo su Twitter, proponendo ora un'immagine più semplice ed essenziale, specialmente nei colori.