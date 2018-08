Ready at Dawn ribadisce: The Order 1886 è stato realizzato pensando a un potenziale sequel

In una recente intervista concessa a Polygon, il CEO di Ready at Dawn Ru Weerasuriya è tornato a parlare di The Order 1886, ribadendo che il titolo venne sviluppato con l'idea di espandere la storia e le meccaniche di gioco in un potenziale sequel.

"Eravamo molto concentrati sullo storytelling, con l'obiettivo di creare delle solide basi narrative. C'è stata una fase dello sviluppo in cui questo aspetto ha monopolizzato il nostro lavoro, ma immagino sia normale quando dai vita a una nuova IP. In questo caso impostare prima di tutto la struttura del gioco, e dato che non hai tempo per fare tutto cerchi di introdurre un numero limitato di meccaniche, con la possibilità di arricchirle in un eventuale sequel." dichiara Ru Weerasuriya, ricordando che The Order 1886 venne sviluppato come episodio di esordio di una nuova serie, con l'idea di espandere le meccaniche di gioco negli eventuali sequel.

Anche se il titolo venne apprezzato in modo unanime per la sua realizzazione tecnica e per la direzione artistica, altri aspetti della produzione come la longevità e la varietà delle meccaniche vennero criticati. Stando alle parole di Weerasuriya, un eventuale sequel di The Order 1886 potrebbe estendere e arricchire quanto visto nel primo capitolo, andando a migliorare e approfondire l'esperienza di gioco complessiva. Per non parlare della storia, con diverse linee narrative aperte che attendono di essere portate avanti.

Interrogato sulla possibilità di vedere un sequel di The Order 1886, il CEO di Ready at Dawn ha detto che "È difficile rispondere a questa domanda, dunque fornirò la stessa risposta che avrei dato in passato. Si tratta di una IP con moltissimo lavoro dietro. Abbiamo definito il ruolo di ogni personaggio, ci siamo chiesti da dove saremmo partiti e dove ci saremmo diretti, dunque dal punto di vista narrativo c'è molto materiale pronto per un sequel."

A voi piacerebbe vedere un sequel di The Order 1886?